التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي أمام إنكلترا اليوم!

الإثنين, 18 حزيران 2018 الساعة 12:38 | رياضة, مونديال روسيا 2018

التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي أمام إنكلترا اليوم!

جهينة نيوز

وضع مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول آخر اللمسات على التشكيلة التي ستخوض مباراة إنكلترا على أرضية ملعب “فولغوغراد”.

وأنهى “نسور قرطاج” مساء أمس استعدادتهم لمواجهة “الأسود الثلاثة” مساء اليوم في مدينة “فولغوغراد” الروسية.

و أجرى المنتخب التونسي عشية أمس حصته التدريبية الأخيرة التي انطلقت على الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي لمدينة فولغوغراد.

وشهدت الحصة الختامية قبل المباراة الافتتاحية لنسور قرطاج في كأس العالم ....حضور كل اللاعبين دون استثناء مما أثلج صدر المدرب نبيل معلول الذي بدا واثقاً أمس في الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة المونديالي.

وحسب آخر الأخبار الواردة من معسكر "نسور قرطاج" فستكون التشكيلة على النحو التالي : معز حسن - علي معلول - ياسين مرياح - صيام بن يوسف - ديلاون برون - إلياس السخيري - الفرجاني ساسي - أنيس البدري - نعيم السليتي - فخر الدين بن يوسف - وهبي الخزري.

المصدر: beIN Sports


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