استقرار الذهب وسط ارتفاع الدولار والخلاف التجاري الأمريكي الصيني

جهينة نيوز

استقرت أسعار الذهب بوجه عام‭ ‬يوم الاثنين لتظل قرب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر ونصف الذي لامسته في الجلسة السابقة حيث أبطلت قوة الدولار أثر الدعم الآتي من استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

و كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1279.30 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس المعدن أضعف مستوى له منذ أواخر ديسمبر كانون الأول عندما سجل 1275.01 دولار يوم الجمعة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.3 بالمئة إلى 1281.70 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينس المحلل لدى ايه.ان.زد ”قوة الدولار الأمريكي تنال من معنويات المستثمرين في الوقت الحالي وليس أي مخاوف من نمو اقتصادي أضعف من جراء التوترات التجارية.“

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 94.985 ليحوم قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله الجلسة السابقة.

وزادت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.53 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 881.74 دولار للأوقية بعد ملامسة أقل سعر له منذ 21 مايو أيار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 983.50 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل أدنى مستوياته في نحو أسبوعين خلال الجلسة.

رويترز