اتفاق "تاريخي" بين السعودية وإيران!

جهينة نيوز

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الاثنين عن اتفاق تاريخي مع السعودية، بشأن الحجاج الإيرانيين في مكة.

وأعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي عن افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين في السعودية قريبا بهدف معالجة المشاكل الاحتمالية للحجاج خلال العام الجاري، وفق الاتفاق الناجز مع مسؤولي الحج السعوديين، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال محمدي إن "85 ألفا و200 حاج إيراني سيذهبون إلى الأراضي المقدسة خلال العام الجاري، مؤكداً أن افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين سيتم بالنظر إلى المفاوضات والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وتابع: "سيبدأ مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين نشاطاته قبل موعد إيفاد الحجاج إلى الأراضي المقدسة". ونوه إلى أن "3 آلاف إيراني سيفدون إلى الأراضي المقدسة لتقديم مختلف الخدمات الطبية والإسكان والنقل إلى الحجاج".