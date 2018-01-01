كوريا الجنوبية تأمل إنهاء الحرب الكورية هذا العام "رسمياً"

جهينة نيوز

أعلن وزير خارجية كوريا الجنوبية، كانغ جي هوا، اليوم الاثنين، بأن حكومة بلاده وضعت هدفا هذا العام لتحقيق نهاية رسمية للحرب الكورية التي اندلعت 1950-1953.

ونقلت وكالة "وينهاب" الكورية الجنوبية عن كانغ جي هوا، قوله:"السعي هذا العام لنهاية رسمية للحرب الكورية هدف حكومتنا."

يذكر أن الحرب الكورية لم تنته رسميا بعد، حيث توقف القتال بموجب توقيع اتفاق هدنة، وفشلت جميع محاولات كوريا الشمالية لإجبار الولايات المتحدة على توقيع معاهدة سلام في واشنطن، إلا أنه تم عقد لقاء تاريخي بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس في سنغافورة في 12 من الشهر الجاري، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول، وجها لوجه، بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وقد تخلل مصافحة تاريخية، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.