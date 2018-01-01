طرادات أسطول بحر قزوين المحملة ب"كاليبر" تتجه إلى طرطوس

جهينة نيوز

عبرت طرادات أسطول بحر قزوين "غراد سفياجيسك" و"فيليكي أوستيوغ" المزودة بصواريخ "كاليبر-إن كي" مضيق البوسفور ودخلت البحر المتوسط.

وقبل ذلك عبرت السفن قناة فولغا دونسكوي من أستراخان إلى البحر الأسود، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مواقع الرصد التركية أن الطرادات الروسية من مشروع 21631 "بويان-أم" تتجه إلى ميناء طرطوس حيث القاعدة البحرية الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن سفن بحر قزوين مخصصة للعمليات في المنطقة الساحلية والأنهار الكبيرة.

يذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، قامت سفن "غراد سفياجيسك" و"فيليكي أوستيوغ" و"أوغليتش" وسفينة الحراسة "داغستان" بتوجيه ضربة صاروخية ب"كاليبر" على مواقع الإرهابيين في سوريا وأطلق حينها 26 صاروخا وأصابت 11 هدفا.

سبوتنيك