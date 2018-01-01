إصابة المئات في زلزال باليابان

جهينة نيوز

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية" أن اتش كي " أن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح في زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة أوساكا والمناطق المحيطة بها صباح اليوم الاثنين.

واسفر الزلزال عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة في التاسعة من عمرها وأوقف العمل في عدد من المصانع كما أدى الى تفجير أنابيب للمياه.

وذكرت شركة كانساي إلكتريك باور أنها لم ترصد أي خلل في محطات ميهاما وتاكاهاما وأوهي النووية بعد الزلزال.

وأضافت أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 170 ألف منزل في أوساكا ومقاطعة هيوجو المجاورة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه جرى تعليق خدمات القطارات في المنطقة على سبيل الاحتياط.