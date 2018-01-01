حارس مرمى المنتخب المصري يجبر الفيفا على هذا الإجراء؟

جهينة نيوز

حذف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) صورة زجاجة المشروب الكحولي، من الفيديو القصير الذي يظهر فيه اللاعبون الفائزين بجائزة أفضل لاعب بعد كل مباراة في كأس العالم بروسيا 2018.

وبالفعل تم حذف الصورة من الفيديوهات التي ظهر فيها اللاعبين محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر وأمين حاريث لاعب وسط منتخب المغرب بعد فوزهما بالجائزة.

وتقدم الجائزة برعاية شركة "بدوايزر" الأمريكية لصناعة المشروبات الكحولية، وقد حصل الشناوي على لقب الأفضل في لقاء مصر وأوروغواي بالمجموعة الأولى، ونال حاريث اللقب ذاته في لقاء المغرب وإيران.

إلا أن الشناوي رفض استلام الجائزة بسبب رعاية شركة خمور لها، مما دفع الفيفا فيما يبدو إلى حذف صورة الزجاجة التي تظهر إلى جانب أي لاعب في حال فوزه بلقب الأفضل في أي مباراة، إذا كان الفائز مسلما، احتراما لحرية العقيدة.

ورغم تتويج النجمين المصري والمغربي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، إلا أن منتخبي "الفراعنة" و"أسود الأطلس" خسرا مباراتيهما أمام أوروغواي وإيران في أولى مبارايتهما في البطولة.