إيفان دوكي رئيساً لكولومبيا

جهينة نيوز

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في كولومبيا، أن المرشح الرئاسي إيفان دوكي، فاز بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أمس الأحد.

وأضاف أن ذلك بعد معالجة حوالي 93.25 بالمئة من الأصوات، مشيرا إلى أن 54.28 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالحه.

وأشار المجلس الانتخابي إلى أن منافسه غوستافو بترو، حل في المركز الثاني بحصوله على 41.54 بالمئة من الأصوات.

وفي سياق متصل أشارت قناة "إن تي إن —24" أن هذا الاتجاه — نتائج الانتخابات — أخذ طابع لا رجعة فيه، وأن الفائز بالانتخابات الرئاسية أصبح إيفان دوكي.

هذا وصوت الناخبون في كولومبيا يوم امس الأحد، في جولة الإعادة في انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام تضم مرشحين يمثلان طرفي النقيض وتثير مخاوف من أن يقوض الفائز عملية سلام هشة أو يعطل النمو الاقتصادي.

فالمرشح إيفان دوكي المقرب من الرئيس المتشدد السابق ألفارو أوريبي والذي يؤيد سياسات السوق يريد تعديل اتفاق السلام الذي يصفه بأنه متساهل للغاية مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لكنه سيبقي على النموذج الاقتصادي المحافظ لكولومبيا.

أما منافسه اليساري جوستافو بيترو فقد تعهد بالحد من نفوذ النخب السياسية وإعادة توزيع الأرض على الفقراء والحد تدريجيا من اعتماد رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية على النفط والفحم.

وهذه أول انتخابات منذ إبرام اتفاق السلام مع فارك عام 2016 والذي أنهى صراعا امتد 5 عقود وأودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص وشرد ملايين.