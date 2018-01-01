320 مليون ليرة لإسعاف شركات الصناعات النسيجية في حلب ودمشق

جهينة نيوز

أكدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن حصتها من الخطة الإسعافية التي خصصتها لجنة إعادة الإعمار لوزارة الصناعية للعام الحالي، والتي ستبدأ تنفيذها قبل نهاية الشهر الحالي بحدود 320 مليون ليرة من أصل مبالغ كبيرة تحتاجها المؤسسة لإعادة تأهيل بعض خطوط الإنتاج التي تعرضت للتخريب من العصابات الإرهابية المسلحة بشكل جزئي بحيث يتم إصلاحها ووضعها بالخدمة الفعلية لتأمين مستلزمات وحاجة السوق المحلية ولاسيما في شركات دمشق كالشركة الخماسية والمغازل والمناسج وشركات حلب الأكثر تضرراً من الإرهاب وغيرها من الشركات في المحافظات الأخرى.

وأضافت المؤسسة أن إعادة إعمار الشركات المدمرة تحتاج عشرات المليارات من الليرات خلال المرحلة المقبلة وخاصة التي تعرضت للتخريب وبشكل كبير في بعض خطوطها الإنتاجية كشركات دمشق وحلب ودير الزور، والمبلغ المذكور سابقاً لا يكفي إلا لإجراء بعض الصيانات الضرورية في الشركات المنتجة بصورة فعلية وهذا ما تسعى لتنفيذه إدارات الشركة ضمن توجيهات الوزارة والمؤسسة.

وتؤكد المؤسسة أن المبلغ الإسعافي سيتم إنفاقه على مشروعات استكمال مشروع تجهيز خطي إنتاج (ملابس جاهزة وداخلية) ضمن صالات الشركة السورية للغزل والنسيج في حلب، وتجهيز قسم الكهرباء الصناعية مع مستلزماته كلها من كابلات وتوصيلات في الشركة السورية للغزل بحلب وتجهيز معملي الطباعة وتحضير النسيج في الشركة السورية للغزل بحلب وتأهيل مبنى الإدارة فيها أيضاً.

إضافة الى استكمال مشروع ترحيل الأنقاض وإقامة نقاط حراسة في معمل ساتكس بحلب، والعمل على إصلاح آلتي الرام والتسدية والتنشية في الشركة المتحدة للصناعة (الخماسية) في دمشق، وصيانة شبكة الترطيب مع كامل التجهيزات وترميم مباني معمل سجاد دمشق والعمل على عزل وترميم أسطح شركة الدبس وإصلاح النوافذ وتركيب بلور وتبديل أغشية خاصة لمحطة تحلية المياه في الشركة نفسها.

وأوضحت المؤسسة أن عملية تنفيذ هذه الخطة تبدأ من بداية الشهر القادم وتنتهي مع نهاية العام بحيث يتم إنجازها وفق الجدول الزمني الذي وضعته لجنة إعادة الإعمار لتنفيذ الخطط الإسعافية للجهات العامة الخدمية منها والإنتاجية وحتى القطاعات الإدارية

جريدة تشرين