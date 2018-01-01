"التحالف الأمريكي" يعتدي على أحد مواقعنا العسكرية بريف البوكمال وارتقاء شهداء

جهينة نيوز

اعتدى طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة على أحد مواقع الجيش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى.

وذكر مصدر عسكري أن “التحالف الأمريكي اعتدى على أحد مواقعنا العسكرية في بلدة “الهري” جنوب شرق البوكمال ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح”.

ويأتي هذا العدوان الجديد لـ “التحالف الدولي” بعد ثلاثة أيام من تحرير وحدات الجيش المنطقة الممتدة بين طريق حقل الورد والمعيزلة والطماح وصولا إلى فيضة ابن موينع بمحور يبلغ طوله 40 كيلومترا وتمشيطها مساحة تقدر بـ 2000 كيلو متر مربع من مخلفات إرهابيي “داعش” في البادية الغربية للميادين.