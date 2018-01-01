أبراج يوم الأثنين 2018/6/18 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/18: الثقة عنده سيف ذو حدين، مراقب، يقاوم الشك، ثقته بنفسه عالية، يعطي فرصة للآخرين، يشغل نفسه بآراء الغير، عاقل، حكيم بالفطرة، نظرة واقعية، رزين بالأمور التي فيها بعض المصاعب، يميل لعقلنة الأمور لحدود القصوى، يحب التنقل والسفر، سنة مميزة ورائعة تنهي الاحباط والتغلب الذي مر فيه من التعب، فرصة جديدة، يشعر بالقدرة على مجابهة الحياة بموقع قوة يتطلع منه وضع متأزم متراجع يحقق بعض الأمور التي فيها تسديد ديون وأرباح، فرصة تغيير كبيرة، حظ في العمل، كان لديه عزلة سوف ينتصر من عليها ويستعيد صداقات قديمة وللبعض زواج وللبعض اهتمام بولد أو تغيير اقامة.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: من الصباح خفت وتيرتك لكن يجب أن تنتبه على صحتك ولا تجازف بأي مجال وتجنب المواجهات مع الآخرين وكن متكتم وجرّب أن اليوم تنجز أعمالك ضمن الروتين لأن اليوم لديك عمل كثير وسوف يوجد تراكم أعمال، لا تؤجل مهمة ويمكن بعدها تحرص علىها فيما بعد لذلك اليوم لا تؤجل، اعمل بجذ حتى تبلغ أهدافك، وخذ قسط من الراحة بين الفترة والفترة لأن نهار عندك مضغوط مولود الحمل.

الثور: محظوظ ومرتاح اليوم من الصباح تعالج مشاريعك، نهارك جميل لتبقى في إطار التسلية بعيداً عن الجدية، كن عاقل ولا تتسرع بأي قرار رغم ذلك يحمل لك نهارك أوضاع جيدة وبعض الآمال والمفاجئات السعيدة، وللبعض من مواليد الثور أن مسؤول عن بعض التغييرات المفاجئة قد تربكك على صعيد أولاد يجب أن تنتبه على سلامتهم ولا تثير المشاكل العاطفية، تغيير إقامة أو مكان على صعيد معنوي ومادي، وجود فوضى، صوتك مسموع مولود الثور.

الجوزاء: اليوم صعب نهارك، يحمل لك توتر في محيطك المنزلي أو العائلي، تعيش تناقض ونزاعات وشكوك وانفعالات و ردّات فعل، وللبعض من مواليد الجوزاء إذا كان لديك عملية بيع أو شراء لا تقدم هذه الفترة، لكن تحمل لك أجواء الضغط إن كان أعطال غلى صعيد مهني شخصي، بالعموم اليوم تحسين على صعيد المنزل عند الجوزاء.

السرطان: علاقاتك مع المقربين جيدة خاصةً مع الأخوة لأن الأجواء مريحة، نهار يحمل لك جديد، يبدو اليوم نشيط ومندفع نحو الطرف الآخر أو جهة تعمل فيها، لحسن الحظ تسير أمورك على خط مستقيم، نهارك يخبئ رحلة أو سفرة قصيرة أو نهار فيه قليل من الدعوات والاجتماعات، دراسة، تعليم، حركة، مقابلات، جيران، أخوة أو أخوات مولود السرطان.

الأسد: اليوم تعمل نظرة سريعة لأمورك المالية، نهار يحمل فرصة مالية، جرّب أن تنفذ قراراتك السابقة سوف تكون لها أثر على أوضاعك المالية مناسب لك حتى تكون غير محتار بالنسبة للمصروف لكن عليك أن تضبط ميزانيتك، يمكن وجود هدية أو مكسب أو خبر يفرحك اليوم مولود الأسد.

العذراء: أخيراً تحررت من معاكسات التي كانت في اليومين الماضيين، تستعيد بسرعة هدوئك وسيطرتك على الأوضاع وحيويتك، اليوم يمكن أن تضبط أمورك لأن الأوضاع تتغير بصورة مفاجئة وايجابية، تطوي بعض الصفحات، يبدو اليوم واثق من نفسك، تتخلى عن الأفكار السوداء والمبادئ المتزمتة لأن اليوم القمر عندك معناه القدرة على الاقناع والسيطرة مولود العذراء.

الميزان: تضطر أن ترفع صوتك أو تعترض على وضع و تثور لبعض الاعتبارات لذلك انتبه من بعض الأفخاخ هذا اليوم، من اللازم أن تقاوم التعب وتنتصر على كل الاعتبارات حتى تتفادى النوايا السيئة والعروض الواهية، جرّب أن تكتم أو تخفي سر وتتأقلم مع الأوضاع حتى تمر هذه الفترة، بمعنى نهار بطيء اليوم، دع عيونك مفتوحة على مصراعيها ، أخبار ونفس طويل تأخذه مولود الميزان.

العقرب: اليوم أنت وسط المحيطين في مجموعات، تفرح في المعطيات والمستجدات، لحسن حظك اليوم تعثر على دعم من مقربين وارتياح مع الذين تحبهم وتعمل لقاء مهم وتلبي دعوة وتمارس سحر وتعيش مناخ من التفاهم وتضع بجدول أعمالك بعض العزايم والدعوات، يوجد أصدقاء سوف يتعاونوا معك وأمنية تطلبها وتتحقق مولود العقرب.

القوس: تتعرض لبعض المفاجئات المباغتة ومشاكل قديمة تعود للظهور، نهار متعب على صعيد العمل، يمكن أن تشعر ببعض العرقلة. تحفظ وابتعد عن التحديات وتجنب مشكلة مع مسؤول أو مدير أو مشرف عليك أو كن دبلوماسي جداً اليوم، لديك عمل وتعامل مع غرباء وتسوق مولود القوس.

الجدي: الأجواء ايجابية، جميل للتنقلات والاتصالات، يحمل لك نهار مصالحة، تقوم في مبادرة ايجابية يمكن أن تنقلب الأوضاع وتتسوى الأمور تلقائياً، سوف راجع حساباتك وتبدأ بمشروعك، واعد جداً على صعيد دراسة وأوراق معاملات استقبال زوّار، أجواء رومانسية نشيطة، نشاطات، بيع وشراء عندك ربح اليوم مولود الجدي.

الدلو: اليوم من الفجر أفضل، تمر بفترة فيها تغيير وتناقش شأن مالي مشترك وتتنقل لفترة فيها خبر، تتخلص من بعض التعقيدات والتراجع النفسي، جهود مضاعفة في مسألة الاستقصاء لبعض المعلومات التي تزيل أي التباس، تفكر بسفر ويمكن أن تحمل تفاؤل هذا النهار على صعيد أمور مالية إدارية وضرائب وفواتير أو أمور مالية مشتركة، نهار للدفع عند الدلو.

الحوت: من الصباح تعيش في تناقض وتشعر بالاضطراب، يمدحك البعض وتسمع كلام غير جميل من البعض ولا تعلم كيف تتصرف، لذلك نصيحة تختاج لشريك عاطفي بالقرب منك يخفف من هواجسك ويطمأن قلبك ولا تنسى أعمال كبيرة بانتظارك اليوم، لا تعيش تناقض أو حالة شكوك مع الشريك، يوم جديد للعقود مولود الحوت.