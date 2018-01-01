أفغانستان تعلن وقف لإطلاق النار من جانب واحد

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع مقاتلي حركة طالبان لمدة 10 أيام.

وتزامن أعلان غني عن التمديد مع تصريحات للمتحدث باسم القصر الرئاسي دوراني وزيري قال خلالها إن "قوات الأمن الأفغانية يمكنها أن تدافع عن نفسها ضد أي هجوم".

وكانت حركة طالبان رفضت تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام بالتزامن مع عطلة عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان "أعلنت حركة طالبان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام فقط بمناسبة عطلة عيد الفطر التي انتهت مساء الأحد .. ينبغي على جميع المجاهدين (طالبان) مواصلة عملياتهم ضد الغزاة الأجانب وعملائهم".

وأضاف بيان طالبان أن وقف إطلاق النار أعلن كي يتسنى لمقاتليهم الاحتفال بالعيد بشكل سلمي وليس ردا على إعلان الحكومة وقف إطلاق النار.