حامل اللقب يخسر مباراته الأولى أمام المكسيك

جهينة نيوز

حقق المنتحب المكسيكي مفاجأة مدوية بإسقاط ألمانيا حاملة اللقب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجل هيرفينج لوزانو، هدف فوز المكسيك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، ليهدي بلاده 3 نقاط غالية في بداية مشوار المونديال.

وأنقذ جيروم بواتينج، مدافع المانشافت مرمى فريقه من استقبال هدف مبكر بعدما ارتمى بجسده أمام تسديدة لوزانو، في الدقيقة 2، لتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

ورد تيمو فيرنر، مهاجم ألمانيا بتسديدة خيرة في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة بينية رائعة من جوشوا كيميتش، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.

وهدد ماتس هوميلز، مرمى المكسيك في الدقيقة 7 بتسديدة متوسطة القوة من حدود منطقة الجزاء إلا أن الحارس جييرمو اوتشوا، أمسكها بسهولة.

وأطلق هكتور هيرارا لاعب المكسيك تسديدة قوية من مسافة بعيدة ولكن الحارس مانويل إمسكها دون عناء في الدقيقة 10.

وكاد أن يفتتح هيكتور مورينو التسجيل للمكسيك في الدقيقة 14، من كرة رأسية ولكن نوير نجح في التصدي لها.

وفي الدقيقة 22 سدد كروس كرة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس أمسكها بسهولة.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 35، نجح المنتخب المكسيكي في تسجيل هدف التقدم عن طريق لازانو الذي تلقى تمريرة سحرية من خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو"، قبل أن يتخلص من جوشوا كيميتش بمراوغة رائعة ويسدد في الشباك.

وحال تألق الحاري أوتشوا مع العارضة تعادل ألمانيا عن طريق توني كروس، بعدما أوقفه تسديدته التي جائت من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

وكان كارلوس فيلا قريبًا من إضافة الهدف الثاني للمكسيك في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لنوير.

ودخل المنتخب الألماني الشوط الثاني ضاغطا بحثًا عن هدف التعادل إلا أنه افتقد اللمسة الأخيرة.

وفشل كيميتش في تعديل النتيجة للألمان، بعدما استقبل عرضية بواتينج بضربة مقصية في الدقيقة 65، إلا أنها علت المرمى.

وأهدر تيمو فيرنر فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 68 بعدما وصلته كرة أمام المرمى ولكنه سددها عاليًا.

وسدد البديل ماركو رويس كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 71، إلا أنها علت العارضة.

وكاد كروس أن يسجل في الدقيقة 76، إلا تسديدته الخيرة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس المكسيكي.

وأضاع ميجيل لايون فرصة تسجيل الهدف الثاني للمكسيك وقتل في الدقيقة 82، بعد هجمة مرتدة خاطفة ولكنه سددها عالية في النهاية.

وحرم القائم الأيمن البديل جوليان براندت من التسجيل في الدقيقة 89، بعدما حول تسديدة جناح باير ليفركوزن إلى ركلة مرمى.