الصربي إيفانوفيتش يدخل تاريخ منتخب بلاده

الأحد, 17 حزيران 2018 الساعة 18:14 | رياضة, مونديال روسيا 2018

الصربي إيفانوفيتش يدخل تاريخ منتخب بلاده

جهينة نيوز

بات المدافع برانيسلاف إيفانوفيتش، اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب صربيا، بدخوله أساسيا المباراة التي تجمع الآن منتخب بلاده أمام نظيره الكوستاريكي ضمن فعاليات مونديال روسيا.

وتعتبر مواجهة اليوم المباراة رقم 104، التي يخوضها إيفانوفيتش بقميص المنتخب الصربي.

وكان إيفانوفيتش (34 عاما)، يتقاسم الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع نجم إنتر ميلان السابق ديان ستانكوفيتش، الذي لعب 103 مباريات مع صربيا.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة صربيا وكوستاريكا، تدخل في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال روسيا 2018.

المصدر: RT


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