مارادونا يقدم اعتذاره للفيفا!

الأحد, 17 حزيران 2018 الساعة 18:11 | رياضة, مونديال روسيا 2018

مارادونا يقدم اعتذاره للفيفا!

جهينة نيوز

قدم دييغو أرماندو مارادونا، اعتذاره عن تدخينه للسيجار في المدرجات، أمس السبت، عندما كان يشاهد تعادل التانغو (1-1) مع إيسلندا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في مونديال 2018.

وقال الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، عبر حسابه على "إنستغرام": "كان اليوم صعبا للأرجنتينيين، كان هناك الكثير من التوتر، في أول ظهور لنا في كأس العالم" بروسيا.

وتابع: "كل شخص لديه طريقته في الشعور بالأشياء، بصراحة لم أكن أعلم أن التدخين ممنوع في الملاعب، أعتذر للجميع وللاتحاد، دعونا ندعم شبابنا أكثر من أي وقت مضى".

وكان الفيفا قد أصدر قرارا، بمنع التدخين في ملاعب مونديال 2018.

المصدر: وكالات


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