عجوز ألماني يصل موسكو بجرار زراعي قبل مواجهة المكسيك

الأحد, 17 حزيران 2018 الساعة 18:04 | رياضة, مونديال روسيا 2018

عجوز ألماني يصل موسكو بجرار زراعي قبل مواجهة المكسيك

جهينة نيوز

وصل عجوز ألماني عمره 70 عامًا الى العاصمة الروسية موسكو قبل ساعات قليلة من مواجهة ألمانيا والمكسيك بالجولة الأولى للمجموعة السادسة بنهائيات كأس العالم.

واستقبلت الجماهير الروسية العجوز الألماني بترحيب شديد خاصة وأنه قطع مسافة طويلة فى فترة تجاوزت شهر تقريبًا حيث خرج من بلاده منتصف مايو الماضي فى رحلة طويلة بواسطة جرار زراعى يملكه متوجهًا الى ألمانيا حتى يتمكن من تشجيع منتخب الماكينات.

واستعرض العجوز الألماني فور وصوله منزله الصغير الذى قام بجره بالجرار عبارة عن برفان محمل بسرير وتلفزيون وبعض الأدوات البسيطة التى يستخدمها.


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