عجوز ألماني يصل موسكو بجرار زراعي قبل مواجهة المكسيك

جهينة نيوز

وصل عجوز ألماني عمره 70 عامًا الى العاصمة الروسية موسكو قبل ساعات قليلة من مواجهة ألمانيا والمكسيك بالجولة الأولى للمجموعة السادسة بنهائيات كأس العالم.

واستقبلت الجماهير الروسية العجوز الألماني بترحيب شديد خاصة وأنه قطع مسافة طويلة فى فترة تجاوزت شهر تقريبًا حيث خرج من بلاده منتصف مايو الماضي فى رحلة طويلة بواسطة جرار زراعى يملكه متوجهًا الى ألمانيا حتى يتمكن من تشجيع منتخب الماكينات.

واستعرض العجوز الألماني فور وصوله منزله الصغير الذى قام بجره بالجرار عبارة عن برفان محمل بسرير وتلفزيون وبعض الأدوات البسيطة التى يستخدمها.