حيلة كورية طريفة لخداع الأوروبيين في المونديال

الأحد, 17 حزيران 2018 الساعة 17:59 | رياضة, مونديال روسيا 2018

حيلة كورية طريفة لخداع الأوروبيين في المونديال

جهينة نيوز

وجد المنتخب الكوري الجنوبي طريقة غير مألوفة، لإرباك منافسيه بكأس العالم، وذلك قبل مواجهته المرتقبة مع السويد، غدًا الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وارتدى اللاعبون الكوريون قمصانا بأرقام مغلوطة، في التدريبات.

وعن ذلك، قال شين تاي يونج، مدرب المنتخب الكوري، في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد: "فعلنا هذا لأن المنتخبات الأوروبية تتابعنا.. هذا أحد الأسباب، نريد أن نربك المنتخب السويدي".

وارتدى سوت هيونج مين، مهاجم المنتخب الكوري الجنوبي، أربعة قمصان بأرقام مختلفة في التدريب، وفقا لصحفي تحدث مع المدرب.

يذكر أن المجموعة السادسة، تضم أيضا منتخبي ألمانيا والمكسيك.


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