الجهات المختصة تعثر على مشفى ميداني للإرهابيين في بلدة تلدو بريف حمص

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة خلال تمشيط بلدة تلدو على مشفى ميداني من مخلفات التنظيمات الإرهابية وذلك في إطار استكمال أعمال تثبيت الأمن والاستقرار في بلدات وقرى ريف حمص الشمالي بعد إخراج إرهابيين إلى شمال سورية.

وأفادت وكالة سانا أن الجهات المختصة عثرت خلال متابعة أعمال تمشيط قرى وبلدات الريف الشمالي على مشفى ميداني في بلدة تلدو يحوي على غرف عمليات كبيرة وأجهزة ومستلزمات طبية وعدد من الأسرة إضافة إلى أدوية أجنبية من مخلفات الإرهابيين.

وعثرت الجهات المختصة في السابع من الشهر الحالي على أجهزة اتصال وبث فضائي وشبكة من الأنفاق والخنادق المعقدة والمتفرعة حفرها الإرهابيون تحت المدارس ومنازل المواطنين ومزارعهم في بلدة تيرمعلة.

وأشارت سانا إلى أن الجهات المختصة تعمل على تأمين جميع مدن وبلدات وقرى الريف الشمالي عبر إزالة العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون تمهيداً لعودة المدنيين إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية بشكل آمن.

هذا وأعلن ريفا حمص الشمالي وحماة الجنوبي خاليين من الإرهاب في الـ 16 من الشهر الماضي بعد رضوخ الإرهابيين وتسليم غير الراغبين بالتسوية أسلحتهم وذخيرتهم وإخراجهم إلى شمال سورية.