وزير داخلية المانيا..لم يعد بوسعي العمل مع ميركل

جهينة نيوز

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزير الداخلية في البلاد، هورست سيهوفر، أعلن أنه لم يعد يستطيع العمل مع رئيسة الحكومة المستشارة أنغيلا ميركل، بسبب سياستها المتهاونة في مجال الهجرة.

وذكرت صحيفة Welt am Sonntag أن الوزير سيهوفر الذي يتزعم، حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (CSU) الحليف الرئيس لحزب ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU) أبلغ كل الأصدقاء المشتركين أنه لم يعد قادراً على العمل مع أنغيلا ميركل.

ونقلت الصحيفة عن السياسي قوله حرفيا: "لم يعد بوسعي العمل مع هذه المرأة".

وفقا للصحيفة الألمانية، قال سيهوفر يوم 14 الجاري خلال اجتماع مع أعضاء حزبه "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" المشاركين في الحكومة مرتين هذه العبارة، إلا أنه لم يكررها في اجتماع لاحق لجميع ممثلي الأحزاب في الحكومة.