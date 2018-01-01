زورق فرنسي في قبضة خفر السواحل اليمني

جهينة نيوز:

تمكنَّت قوات خفر السواحل اليمنية من القبض على زورقٍ فرنسيٍ قرب الحُديدة و أسرِ من كان على متنه.

صحيفة الفيغارو الفرنسية نقلت عن مصادر عسكرية أنَّ هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية، دون ذكر تفاصيل عن أنشطة القوة الفرنسية.

يأتي ذلك بعد نفي وزارة الدفاع الفرنسية القيام بعمليات عسكرية في منطقة الحُديدة في هذه المرحلة، والقول بأنَّها تدرس إمكانية تنفيذ عملية كسح ألغام ليتسنَّى الوصول إلى ميناء الحديدة بعد انتهاء التحالف السعودي من عملياته العسكرية في تلك المنطقة.

المصدر: قناة المنار