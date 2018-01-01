ما السر وراء تصدي حارس آيسلند لميسي في ركلة الجزاء ؟

كشف حارس مرمى منتخب آيسلندا، هانيس هالدورسون، عن سر نجاحه في إنقاذ مرماه من ركلة الجزاء التي نفذها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم أمس السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال هالدورسون، إنه حاول الدخول إلى «عقل» ميسي قبل تصديه لركلة الجزاء التي نفذها.

وأضاف: «شاهدت العديد من ركلات الجزاء لميسي خلال لعبه في برشلونة الإسباني، وحللت العديد من مثل هذه الضربات، وعرفت جيدا طريقته في التسديد، لأستطيع التصدي لها»، حسبما نقلت صحيفة «إندبندنت».

وبيّن هالدورسون أن الفريق الآيسلندي قدم أداء جيدا في أول مبارياته بالمونديال أمام فريق كبير كالمنتخب الأرجنتيني، معتبرا التعادل ثمرة عمل جماعي منظم.