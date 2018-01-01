منتخب روسيا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة مصر

جهينة نيوز:

تلقى المنتخب الروسي صفعة قوية بعدما تأكد رسميا، غياب صانع ألعابه آلان دزاغويف، عن المواجهة المهمة أمام مصر، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لمونديال 2018.

وأكد المنتخب الروسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن دزاغويف الذي تعرض لإصابة في الفخذ خلال مشاركته في المباراة التي جمعت روسيا والسعودية في الجولة الأولى الخميس الماضي، لن يسافر مع الفريق إلى سان بطرسبورغ لخوض المواجهة مع مصر، المزمع إقامتها يوم الثلاثاء.

وأشار الحساب الرسمي للمنتخب الروسي، إلى أن دزاغويف سيواصل العلاج في موسكو، وسيتم تقييم حالته الصحية، بعد المباراة مصر، لاتخاذ قرار بشأن علاجه وإعادة تأهيله.

يذكر أن المنتخب الروسي فاز في افتتاحية المونديال على السعودية بخماسية نظيفة، بينما خسرت مصر أولى مبارياتها أمام أوروغواي بهدف دون رد.

المصدر: RT