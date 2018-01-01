36 قتيلا يتفجير انتحاري شرق افغانستان

الأحد, 17 حزيران 2018 الساعة 15:11 | سياسة, عالمي

36 قتيلا يتفجير انتحاري شرق افغانستان

جهينة نيوز

ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع امس في اقليم نانغارهار شرق افغانستان الى 36.

ونقلت اسوشيتد برس عن نجيب الله كاماوال مدير قسم الصحة في نانغارهار قوله اليوم ان "عدد قتلى التفجير الذي وقع بين منطقتي تورخم وجلال أباد ارتفع الى 36 بينما بلغ عدد المصابين 65 شخصا.

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل 26 شخصا واصابة 50 اخرين اثر قيام انتحاري من تنظيم "داعش" الارهابي بتفجير سيارته الملغومة في حشد لعناصر امنيين ومدنيين ومسلحين من حركة طالبان كانوا يحتفلون بوقف لاطلاق النار في افغانستان لثلاثة ايام خلال عيد الفطر.


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