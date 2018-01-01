روسيا 2018 : التشكيل الأساسي لمنتخبي كوستاريكا وصربيا

الأحد, 17 حزيران 2018 الساعة 15:08 | رياضة, مونديال روسيا 2018

روسيا 2018 : التشكيل الأساسي لمنتخبي كوستاريكا وصربيا

جهينة نيوز:

يخوض منتخبا كوستاريكا و صربيا منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس العالم روسيا 2018 على ملعب "كوسموس أرينا".

تشكيل كوستاريكا كالتالى .. نافاس فى حراسة المرمى ثم أكوستا - جونزاليس - بورجيس - أوسكار - رويز - يوهان - كالفو - جامبوا - جوزمان – ماركوس.

تشكيل صربيا كالتالي .. ستوجكوفيتش فى حراسة المرمى ثم توسيتش - ميلينكوفيتش - كولاروف - ايفانوفيتش - ميليفوتيتش - تاديتش - سيرجي مالينكوفيتش - ماتيتش - ليايتش - ميتروفيتش.

ويتنافس منتخبا كوستاريكا وصربيا ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم 2018 مع كلا من البرازيل وسويسرا.


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