ميليشيا "قسد" تنتزع بلدة الدشيشة بريف الحسكة من ارهابيي "داعش"!

جهينة نيوز

استعادت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الأحد بلدة الدشيشة الواقعة شمال شرقي سوريا، من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي .

وقال ما يسمى المركز الإعلامي لميليشيا "قسد" عبر الموقع الرسمي "في إطار المرحلة الثانية من حملة عاصفة الجزيرة تمكنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الأحد من تحرير بلدة الدّشيشة في ريف مدينة الحسكة الجنوبي بشكل كامل من إرهابي تنظيم داعش".

وأضاف المركز "أفاد مراسلونا الموجودون في جبهات القتال بأن قوات سوريا الديمقراطية دخلوا بلدة الناصرة 2 كم شرقي الدشيشة وباتوا على مسافة 3 كم من الحدود السورية العراقية".

سبوتنيك