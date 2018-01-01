مناقشة سحب المدفعية بعيدة المدى من الشريط الحدودي بين الكوريتين

جهينة نيوز

بدأت القيادات العسكرية في كوريا الشمالية والجنوبية مناقشة عملية سحب المدفعية بعيدة المدى المنتشرة على الشريط الحدودي الشمالي بين البلدين.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب عن مصادر حكومية رفيعة المستوى لم تكشف هويتها قولها اليوم ان "مسالة سحب هذه الاسلحة عرضت في الدورة الثامنة للمحادثات العسكرية المشتركة بين الكوريتين التى عقدت يوم الخميس الماضي. مشيرة الى ان الجانب الكوري الجنوبى اقترح سحبها الى بعد 30 او 40 كيلو مترا عن المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين.

وتعتبر المدفعية بعيدة المدى واحدة من أقوى أنواع الاسلحة التقليدية ويشكل تحريكها الى الصفوف الخلفية منعطفا محوريا فى سياق جهود تخفيف حدة التوتر العسكري وبناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الاوضاع فى شبه الجزيرة الكورية شهدت تحسنا خلال الاشهر الماضية اثر حالة التقارب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والتى توجت بقمتين عقدهما رئيسا البلدين فى نيسان وايار الماضيين واكدا خلالهما عزمهما افتتاح عصر جديد للسلام بين البلدين ووضع حد للحرب في شبه الجزيرة الكورية وجعل المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين منطقة سلام حقيقية كما اتفقا على عقد مباحثات رفيعة المستوى بينهما.