غاليري «الحكيمة» للفن التشكيلي يفتتح رسميا بـ«سوريون» الخميس القادم

الأحد, 17 حزيران 2018 الساعة 14:56 | ثقافة وفن, فن وتشكيل

غاليري «الحكيمة» للفن التشكيلي يفتتح رسميا بـ«سوريون» الخميس القادم

أعلنت صالة "الحكمية " للفن التشكيلي، عن يوم افتتاحها رسميا، في يوم الخميس 21/6/2018 الساعة السادسة مساء بمقرها الكائن في مدينة اللاذقية ، منطقة الزراعة، شارع فندق زنوبيا، مقابل الكنيسة المارونية.

و سيشهد الافتتاح الرسمي برعاية وزير الثقافة محمد الأحمد إطلاق المعرض التشكيلي الأول "سوريون" لنخبة من الفنانيين التشكيليين السوريين و هم : أبي حاطوم - إدوار شهدا - باسم دحدوح - جميل قاشة - خالد المز - عبد الله مراد - علي مقوص - غسان نعنع - ليلى نصير - محمد بعجانو - مجدي الحكمية - مصطفى علي - نزار صابور

وذكرت إدارة " الحكمية " أن المعرض المقام بالتعاون مع " الآرت هاوس " سيستمر لغاية 12 تموز / 2018 حيث يستقبل زواره من الساعة 11 صباحا و لغاية الساعة 9 مساء


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