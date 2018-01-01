رفع حجم توريد الغاز الايراني لأرمينيا

جهينة نيوز

أعلن حميدرضا عراقي المديرالتنفيذي لشركة الغاز الوطنية الايرانية، عن تجديد عقد تبادل الغاز بالكهرباء مع ارمينيا بشروط جديدة.

واوضح عراقي اليوم الاحد، أن العقد السابق كان يقضي بتصدير أرمينيا 3 كيلوواط/ ساعة من الكهرباء في مقابل استلام 1 متر مكعب من الغاز الايراني.

وأضاف أن بحسب العقد الجديد في عام 2018، فقد تقرر زيادة حجم التبادل بين البلدين، بحيث يتم رفع حجم تمرير الغازي الايراني من 1 الى 1.6 مليون مترمكعب يوميا، وبالمقابل ستزيد أرمينيا صادرات الكهرباء الى ايران.

يشار الى أن اتفاق مقايضة الغاز بالكهرباء بين ايران وأرمينيا كان قد وقع اوّل مرة في عام 2004.

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