ارتفاع عائدات قناة السويس في ايار إلى 503 ملايين دولار

جهينة نيوز

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن عائدات القناة ارتفعت إلى 503.13 مليون دولار في مايو أيار مقابل 479.3 مليون دولار في أبريل نيسان مضيفا أن عائدات هذا العام قد تصل إلى رقم قياسي يبلغ 5.7 مليار دولار.

وقناة السويس هي أسرع خط ملاحي بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.

وقال مميش إن عائدات القناة ارتفعت إلى 63.33 مليون دولار الشهر الماضي بالمقارنة مع مايو أيار العام الماضي بزيادة قدرها 14.4 في المئة.

وأضاف أن زيادة حجم التجارة الدولية وما طرأ من تحسن في مجال صناعة الملاحة أظهر أن مصر كانت على صواب عندما استثمرت في توسيع قناة السويس.

وقال مميش في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ”إيرادات قناة السويس بنهاية العام المالي الحالي قد تقارب خمسة مليارات و 700 ألف دولار بما يعد إيرادا قياسيا للقناة“.

وكانت الأرقام الرسمية قد أظهرت العام الماضي أن عائدات القناة بلغت 5.3 مليار دولار ارتفاعا من خمسة مليارات دولار عام 2016.

وكانت مصر قد افتتحت في عام 2015 مشروعا لتوسيع القناة تكلف ثمانية مليارات دولار بوصفه ركيزة رئيسية لمسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول اقتصادي في مصر كبرى الدول العربية سكانا.