تدافع بملهى ليلي في فنزويلا ومقتل 17 شخصا على الاقل

جهينة نيوز

لقي 17 شخصا على الاقل مصرعهم جراء تدافع وقع فى ملهى ليلي بالعاصمة الفنزويلية كراكاس.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي نستور لويس ريفيرول في بيان بثه التلفزيون الرسمي ان الحادث وقع في ملهى ليلي بمنطقة ال بارايسو خلال حفل تخرج طلاب من المدرسة الثانوية موضحا أن قنبلة غاز مسيل للدموع انفجرت أثناء مشاجرة وقعت بين عدة أشخاص ما أسفر عن تدافع مئات من الحاضرين هربا من المكان.

وأضاف ريفيرول ان من بين القتلى 8 مراهقين لافتا الى وجود عدد من المصابين الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات القريبة من مكان الحادث.