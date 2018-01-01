47 شرطا امريكيا على كوريا الشمالية لرفع العقوبات عنها!

جهينة نيوز

اشترطت أمريكا على كوريا الشمالية تنفيذ 47 مطلبا، من بينها نزع سلاحها النووي بالكامل، كشروط لرفع العقوبات عنها، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وحسب كلمات الوزير الياباني، فإن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أبلغ كوريا الشمالية أن الجانب الأمريكي ضمّن مصطلح "نزع السلاح النووي بالكامل" إزالة كل الأسلحة النووية وغيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الصواريخ وجميع المرافق ذات الصلة.

وقال الوزير الياباني تارو كونو في مقابلة أجرتها معه تاس أمس السبت: "لقد تم تقديم 47 مطلبا لكوريا الشمالية في هذا الصدد، وإذا لم تقم بيونغ يانغ بتنفيذ جميع هذه المطالب أثناء نزع سلاحها النووي بالكامل، فلن يتم رفع العقوبات عن كاهل كوريا الشمالية".

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو حزيران الجاري قمة ثنائية في سنغافورة هي الأولى بينهما، وتم خلالها التوقيع على وثيقة مشتركة وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "هامة وشاملة ومفصلة"، وأنها قادرة على حل "مشكلة كبيرة وخطيرة".

بدوره، شكر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي ترامب على الاجتماع التاريخي وقال إن الأطراف قررت "ترك الماضي وراءها". ووفقا له: " سوف يرى العالم الآن تغييرات كبيرة".