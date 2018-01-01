مشجعو البرازيل في طريقهم لتشجيع منتخبهم مبكرا

جهينة نيوز

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطها أحد الذين سافروا الى روسيا لحضور المونديال تظهر مشجعي البرازيل وهم في طريقهم لتشجيع منتخبهم الذي يلعب اليوم مباراته الاولى ضد سويسرا في اطار الدور الاول من كأس العالم 2018.

و يلتقي مساء اليوم، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دمشق ،منتخب البرازيل نظيره السويسري في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس العالم 2018 في روسيا.

تشكيلة البرازيل :

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : دانيلو - سيلفا - ميراندا - مارسيلو

خط الوسط : باولينيو - كاسيميرو - كوتينيو

خط الهجوم : نيمار - خيسوس - ويليان