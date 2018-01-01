مشجعو البرازيل في طريقهم لتشجيع منتخبهم مبكرا

الأحد, 17 حزيران 2018 الساعة 13:44 | رياضة, مونديال روسيا 2018

مشجعو البرازيل في طريقهم لتشجيع منتخبهم مبكرا

 

جهينة نيوز

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطها أحد الذين سافروا الى روسيا لحضور المونديال تظهر مشجعي البرازيل وهم في طريقهم لتشجيع منتخبهم الذي يلعب اليوم مباراته الاولى ضد سويسرا في اطار الدور الاول من كأس العالم 2018.

و يلتقي مساء اليوم، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دمشق ،منتخب البرازيل نظيره السويسري في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس العالم 2018 في روسيا.

تشكيلة البرازيل :

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : دانيلو - سيلفا - ميراندا - مارسيلو

خط الوسط : باولينيو - كاسيميرو - كوتينيو

خط الهجوم : نيمار - خيسوس - ويليان


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