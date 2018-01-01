نتنياهو: سنمنع أي محاولات إيرانية للتموضع عسكريا داخل العمق السوري!

جهينة نيوز

جدد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبته لإيران بالانسحاب من جميع الأراضي السورية، مؤكدا أن "إسرائيل" ستمنع أي محاولات إيرانية للتموضع عسكريا قرب حدودها.

وقال نتنياهو اليوم الأحد في تصريحات في مستهل جلسة حكومية، "تحدثت خلال نهاية الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول القضايا الإقليمية وتمحورت المحادثات بطبيعة الحال حول سوريا وأوضحت مرة أخرى المبادئ الأساسية التي ترشدنا حيال الأوضاع في سوريا. أولا، يجب على إيران أن تنسحب من جميع الأراضي السورية. وثانيا، أننا سنعمل ونعمل حاليا ضد المحاولات الإيرانية والمحاولات التي يقوم بها وكلاء إيران للتموضع عسكريا قرب الحدود الإسرائيلية وداخل العمق السوري".

وأضاف نتنياهو "سنعمل ضد هذا التموضع في جميع أنحاء الأراضي السورية".

ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون، بشكل دائم، على أنهم لن يسمحوا لإيران بالتموضع داخل سوريا.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من الغارات على أهداف، قال مسؤولون إسرائيليون إنها مواقع عسكرية إيرانية داخل سوريا.

سبوتنيك