تجديد افتعال الحرائق بالاراضى الزراعية من قبل ارهابيي "النصرة" في محيط حضر بريف القنيطرة

جهينة نيوز

اضرمت المجموعات الارهابية التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" المنتشرة فى احراج جباثا الخشب فى وقت متأخر من مساء أمس السبت مستغلة هبوب الريح الغربية النيران بعشرات الدونمات المزروعة بالاشجار المثمرة من التفاح والكرز والتين في موقعي كروم الحمرية والكشة

الى الجنوب من قرية حضر بالريف الشمالي.

وما زالت النيران مشتعلة وذلك لعدم امكانية وصول سيارات الاطفاء الى مواقع الحريق ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة في اراضي المزارعين والاشجار المثمرة والتى يزيد عمرها على عشرين عاما.

وحسبما افادت سانا ان المجموعات الارهابية تفتعل الحرائق للضغط على مواقف اهالى قرية حضر

الثابتة خلف الجيش وحرمانهم من جنى محصولي الكرز والتفاح اللذين يعدان احد مصادر رزقهم الرئيسية.