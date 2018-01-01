مقدونيا تغير اسمها بالاتفاق مع اليونان

جهينة نيوز

وقع وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا اتفاقاً اليوم (الأحد) على تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.

ويأمل الطرفان أي يؤدي الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في منطقة مطلة على بحيرة في بريسبس بشمال اليونان (على الحدود مع مقدونيا) إلى إنهاء محادثات مستمرة منذ نحو ثلاثة عقود بين البلدين في شأن اسم الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان.

وما زال يتعين موافقة برلماني البلدين على الاتفاق وإجراء استفتاء عليه في مقدونيا. وكان رئيس وزراء اليونان اليكسيس تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زايف وصلا إلى منطقة بريسبس الحدودية في وقت سابق اليوم لحضور مراسم التوقيع.

ووصل زايف بزورق وكان تسيبراس في استقباله على الجانب اليوناني من البحيرة وتصافحا بحرارة.

المصدر رويترز