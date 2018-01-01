مونديال روسيا : "الفيفا " يوضح سماحه لمشجعيين إيرانيين من حمل لافتات احتجاجية ؟!

جهينة نيوز

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بيانا قال فيه إنه سمح لمشجعين إيرانيين بحمل لافتات احتجاجية أثناء مباراة منتخب بلادهم ضد نظيره المغربي و أنه أجاز الأمر قبل انطلاق مونديال روسيا .

و من المعروف أن قوانين "الفيفا" تنص على منع رفع أي شعارات سياسية خلال مباريات كرة القدم.

وظهر مشجعون إيرانيون يحملون لافتات كتب عليهاNoBan4Women# أو.. لا لحظر النساء، اعتراضا على منع نظام الملالي دخول النساء إلى المباريات في إيران، بحسب موقع Radio Farda الناطق بالفارسية.

وأثناء مباراة المنتخب الإيراني ضد نظيره المغربي توجه عدد من عاملي الملعب إلى المشجعين الإيرانيين وطلبوا منهم خفض اليافطات، من دون أن يلقوا أي استجابة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس قول الفيفا إن الشعارات المرفوعة على المدرجات لم تكن سياسية وإنما لإظهار مطلب اجتماعي ولا يوجد ما يمنع المحتجين من ذلك