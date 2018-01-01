اعتقال 56 معارضا اشتبكوا مع الامن وحاولوا منع "مسيرة المساواة" في كييف

جهينة نيوز

أعلنت الشرطة الوطنية الأوكرانية اليوم الأحد أنه تم احتجاز 56 معارضا حاولوا منع "مسيرة المساواة" واشتبكوا مع رجال الأمن.

وجاء في بيان الشرطة الأوكرانية:" في الوقت الحاضر، تم اقتياد 56 شخصا إلى قسم الشرطة للتأكد من البيانات الشخصية وتقديم التوضيحات".

ووفقا لبيانات الأمن الأوكراني، خرج أكثر من 150 شخص إلى شوارع وسط المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم، حيت قاموا بسد الطرق أمام المسيرة. وحاول رجال الأمن التحدث معهم ولكنهم رفضوا فتح الطريق. "ونتيجة لذلك، ومن أجل تجنب الاستفزاز والاشتباكات المحتملة، دفعهم رجال الأمن إلى الخروج من الطريق. وفي الوقت نفسه تم اعتقال العديد ممن قاوموا رجال الأمن وحاولوا إطلاق بالونات الغاز في اتجاه الأمن".

ووفقاً لبيانات الشرطة، نتيجة لهذه الاشتباكات، تم احتجاز 28 شخصا، فيما أصيب خمسة من رجال الأمن، وتم فتح قضية جنائية.

هذا وتم تلقي معلومات في وقت لاحق، تفيد بوجود صدام بين النشطاء والمتظاهرين بالقرب من فندق "أوبرا"، واعتقال حوالي 20 شخصا من قبل رجال الأمن.

وخرجت "مسيرة المساواة" بدعم من "جمعية المثليين"، اليوم الأحد. وطلبت أمينة المظالم في أوكرانيا ليودميلا دينيسوفا، من الشرطة والقيادة، في وقت سابق، ضمان النظام خلال هذا الحدث.