مواصلة التعاون في مكافحة الارهاب بين ايران وتركيا

جهينة نيوز

اكد مساعد وزير الداخلية الايراني لشؤون الامن والشرطة حسين ذوالفقاري، ووكيل الداخلية التركي "اينتشة" على مواصلة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة.

وذكر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية الایرانیة انه خلال اتصال هاتفي بین ذوالفقاري و"اينتشة"، اعرب الجانبان عن سرورهما لتطوير العلاقات الثنائية واكدا على مواصلة التعاون في مجال مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة في المنطقة وكذلك السيطرة على الحدود المشتركة خاصة في الظروف الخاصة والحيلولة دون وقوع اعمال ارهابية.

كما دعا مساعد وزير الداخلية الايراني في الاتصال الهاتفي، الجانب التركي للتعاون في مجال اعتقال واسترداد المجرمين الفارين خاصة المحتالين الذين فروا الى تركيا.

وكالة انباء فارس