مقتل 35 عنصراً من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي شمالي العراق

جهينة نيوز

أعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم الأحد، مقتل 35 عنصراً من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية على جبل قنديل شمالي العراق.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن الرئاسة أنه "تم تحييد 35 إرهابيا من تنظيم الـ"بي كا كا" في غارات جوية نُفذت على جبل قنديل بشمال العراق".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، الاثنين الماضي إن "تركيا ستطهر جبل قنديل بالعراق من قطعان القتلة" بحسب تعبيره.

وأطلقت تركيا في 10 مارس اذار الماضي عملية عسكرية في شمال العراق تهدف إلى تدمير معسكرات "حزب العمال الكردستاني" وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى البلاد تعمل بالتزامن مع غارات جوية يشنها الطيران الحربي التركي منذ سنوات.