الصحة اليمنية: استهداف تحالف العدوان غرفة عمليات بالحديدة "جريمة حرب"

جهينة نيوز

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أن استهداف تحالف العدوان السعودي غرفة عمليات مستشفى وسط مدينة الحديدة بقصف مباشر امس السبت هو جريمة حرب.

ونقل موقع قناة المسيرة اليمنية عن الوزارة اليمنية قولها في بيان لها إن هذا الاستهداف لغرفة العمليات داخل المستشفى يشكل “جريمة حرب مكتملة الأركان واستخفافا بكل المواثيق والقوانين الدولية التي تحرم وتجرم استهداف المرافق الصحية ووحدات الإسعاف” مستنكرة صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة الذين يتباكون ليلا ونهارا على الوضع الإنساني في الحديدة بينما يصمون آذانهم عما يقوم به تحالف العدوان من جرائم إنسانية.

وأشار البيان إلى أن استهداف مركز عمليات مكتب الصحة يأتي ضمن سلسلة استهداف ممنهج للمرافق والبنى التحتية الصحية والتي طالت أكثر من 400 مرفق صحي بينها مستشفيات حيوية ومرافق تديرها منظمات دولية ومصانع أوكسجين وأكثر من 62 وحدة إسعاف مطالبة بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم الإنسانية خاصة.