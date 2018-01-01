تعزيزات كبيرة للجيش وتطهير بادية السويداء من ارهابيي "داعش" اقترب!

جهينة نيوز

استقدم الجيش تعزيزات إضافية إلى بادية السويداء ضمن العمليات العسكرية التي يخوضها ضد تنظيم "داعش" الارهابي.

ونقلت مواقع الكترونية إن وحدات مقاتلة من الجيش وصلت إلى محاور القتال في بادية السويداء لاستئناف العمليات العسكرية المتوقفة منذ أسبوع.

وأشارت إلى رمايات من المدفعية على مواقع التنظيم في كل من الكراع والحصا والصفا.

ونقلت احدى شبكات الاخبار المحلية في السويداء عبر "الفيسبوك" أن التعزيزات تركزت من القوات الخاصة ومن اللواء 62 ومن “الدفاع الوطني” في السويداء ووصلت إلى محوري تل أصفر والعورة.

وقالت إن الجيش أعاد ترتيب مواقعه خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد ثلاثة أيام من المعارك ضد داعش”.

وانخفضت وتيرة المعارك بعد أيام من اندلاعها بهدف طرد "داعش" من المنطقة بشكل كامل.

ويسيطر التنظيم على مساحة 50% من بادية السويداء ويتمركز ارهابيوه بشكل أساسي في المناطق الوعرة منها.

وتتركز العمليات العسكرية في البادية من ثلاثة محاور، الأول من جهة تل الأصفر باتجاه خربة الأمباشي، ووصلت فيه قوات الجيش السوري إلى منطقة سوح المجيدي بعد سيطرتها على مدرسة الأشرفية والرحبة.

بينما ينطلق المحور الثاني من جهة القصر- الساقية باتجاه خربة الأمباشي، وتقدم الجيش فيه شرقًا مسافة سبعة كيلومترات.

أما الثالث من جهة الزلف باتجاه تلول الصفا، وتقدمت قوات الجيش فيها مسافة عشرة كيلومترات شمالًا.