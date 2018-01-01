اغتيال مسؤول في استخبارات الحشد الشعبي جنوبي العراق

جهينة نيوز

إغتال مسلحون مجهولون مسؤولاً في استخبارات الحشد الشعبي، في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال مصدر عسكري عراقي، في تصريح صحفي له امس السبت إن "مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة مدنية اغتالوا مسؤولاً في استخبارات الحشد الشعبي (لم يفصح عن اسمه أو رتبته) وسط مدينة البصرة، ومن ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "عملية إطلاق النار حصلت في تقاطع رئيسي وسط المدينة وأمام أنظار مدنيين"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهات التي تقف وراءه".

وتعد البصرة، من بين المناطق الآمنة نسبيا في العراق، وتشهد بين فترات متباينة عمليات اغتيال أو تفجيرات فضلا عن نزاعات مسلحة بين القبائل.

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