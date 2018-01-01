ضبط أكثر من 300 كغ لحوم فاسدة في دمشق أول أيام العيد

جهينة نيوز

ضبطت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق أمس الأول الجمعة في أول أيام عيد الفطر السعيد لحوماً فاسدة بسبب سوء الحفظ والتخزين، إذ تم نقلها في سيارات وظروف غير مناسبة لحفظ اللحوم.

وقال المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق في تصريح لــ «تشرين» إن دورية مشتركة من مديرية الشؤون الصحية والشرطة والخدمات في محافظة دمشق ومديريتي الصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وخلال قيام عدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق قطاع القنوات بجولة في أسواق دمشق (باب سريجة، البرامكة، المرجة، الإطفائية) تمكنت من ضبط أكثر من 300 كغ لحوم فاسدة من عدة محلات، كما ضبطت الدورية المشتركة عدة محال لبيع الوجبات السريعة فيها مواد فاسدة ومحلاً لبيع المعجنات «ج» بسبب قذارة البراد والمواد التي في داخله.

وأشار سرور إلى إنه تم تنظيم 18 ضبطاً وتحرير 10 إنذارات بحق الإشغالات المخالفة خلال حملة تفتيشية على أسواق المناطق المشار إليها، وعدد من المطاعم والثلاجات ومحال السوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم المجمدة والدواجن.

وأوضح سرور أن محافظة دمشق كثفت جهودها لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط لحوم العيد قبل بيعها على المحلات التجارية والمطاعم، بالتعاون مع الدوريات الصحية والتموينية والشرطة ، حيث تم تنفيذ عدد من الجولات في أسواق مدينة دمشق، لافتاً إلى أنه تم تكثيف الرقابة على المطابخ ومحال القصابة لضمان سلامة اللحوم المقدمة لسكان المحافظة، وتم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المحلات غير الملتزمة بالشروط الصحية وسلامة الغذاء.وأهاب سرور بجميع المواطنين توخي الدقة والحذر عند شراء اللحوم والتأكد من سلامتها مشدداً على أصحاب بيع اللحوم الذبح في المسالخ النظامية، وسوف تقوم المحافظة ممثلة بالشؤون الصحية بمنع المخالفين وتشديد العقوبة بحقهم، وتطبيق العقوبة بحدها الأعلى حسبما نصت عليه الأنظمة والقوانين النافذة.