أبراج يوم الأحد 2018/6/17 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/17: الثقة عنده سيف ذو حدين، مراقب، يقاوم الشك، يثبت الثقة بنفسه ويعطي فرصة للآخرين، يعمل على نفسه ويعمل بآراء الغير لكن هو عاقل وحكيم بالفطرة، نظرة واقعية رذينة في الأمور، هادئ اجمالاً، صبور على المصاعب، يميل إلى عقلنة الأمور بحدود قصوى، يحب التنقل والسفر، سنة مميزة ورائعة تنهي الإحباط والتغلب، والتقلبات التي مررت فيها يمكن أن تكون فيها فرص جديدة، تشعر بقدرة على مجابهة الحياة بموقع قوة تخرج من وضع متأزم وتراجع وتحقق المبتغى، تسدد ديون، تحرز أرباح، فرص تغير كبيرة، تخرج للدنيا بعد فترة من العزلة، تستعيد صداقات قديمة، وللبعض زواج مدروس، وللبعض اهتمام بولد أو تغيير مكان إقامة، هذه السنة فيها وجهات نظر كثيرة، تعلمك كيف تستمع لوجهات نظر الآخرين، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم محظوظ ومرتاح من الصباح لتعالج مشاريعك، نهارك جميل لتبقى في إطار تسلية بعيداً عن الجدية، كن عاقل ولا تتسرع بأي قرار رغم ذلك، يحمل لك نهارك أوضات جيدة وبعض الآمال والمفاجئات السعيدة، وللبعض من مواليد برج الحمل أن مسؤول عن بعض التغيرات المفاجئة قد تربكك على صعيد أولاد أو تنتبه على سلامتهم ولا تثير مشاكل عاطفية لكن بشكل عام وجود خبر يخض أولاد وتغيير اقامة، يمكن أن يكون صوتك مسموع أو وجود منافسة اليوم وانت تعلى على منافسيك مولود الحمل.

الثور: تشهد فترة صعبة من الصباح، تشعر بتوتر في محيطك المنزلي أو العائلي وتعيش تناقض ونزاعات وشكوك وانفعالات وردات فعل، وللبعض عنده عملية بيع وشراء، لا تقلب هذه الفترة، بمعنى تحمل لك أجواء ضغط على صعيد مهني شخصي وانتبه قليلاً من الآلات الحادة أو انتبه يمكن ان تنشغل في المنزل ببعض التصليحات والاعطال مولود الثور.

الجوزاء:علاقاتك بالمقربين جيدة وخاصةً مع أخوة لأن الأجواء مريحة ونهارك يحمل جديد، تبدو اليوم نشيط ومندفع نحو الطرف المقابل أو جهة تعمل فيها، لحسن الحظ تسير أمورك على خط مستقيم، نهارك مخبئ رحلة أو شفر قصير، نهار فيه دعوات واجتماعات وتعليم بمعنى نشيط بالسفر الحركة اليوم مولود الجوزاء.

السرطان: من الصباح عندك نظرة سريعة لأمورك المالية، يحمل لك اليوم فرصة مالية، تبدأ في تنفيذ قراراتك، اليوم تترك أثر على أوضاعك المالية يمكن أن يكون دفع أو نفقات زيادة، لا تكون محتار بالنسبة للمصروف اليوم لأنه يوجد مكسب في نهارك لكن عليك أن تضبط ميزانيتك، للبعض يحصل على هدية أو مكسب أو خبر يسعدك والفرص المالية في هذا النهار قوية، قوّي قلبك مولود السرطان.

الأسد: تحرر المعاكسات، تستعيد هدوئك وسيطرتك على الأوضاع وحيويتك لأن كل شيء يسير ضد، وبما ان القمر في برجك فمعناه القوة والطاقة والنشاط تغير بصورة مفاجئة وايجابية و طويت بعض الصفحات، واثق من نفسك، تتخلى عن بعض الأفكار السوداء للمبادئ المتزمتة لذلك اليوم عندك قدرة على الاقناع، لديك قوة وطاقة مولود الأسد.

العذراء: اليوم يمكن أن تضطر لرفع صوتك أو تعترض على وضع وتثير بعض الاعتبارات لذلك انتبه من بعض الأفخاخ، عليك أن تقاوم التعب وتنتصر على كل الاعتبارات حتى تتفادى النوايا السيئة أو العروض الواهية، جرّب تكتم أو تخفي سر وتتأقلم اليوم مع الاوضاع حتى تمر هذه المرحلة، من اللازم أن تبقى عيونك مفتوحة على مصراعيها لأنه يوجد شيء مهم في طريقه اليك أو تسمع خبر يزعجك مولود العذراء.

الميزان: اليوم تنجح وسط مجموعة وتكون مميز ويلاحظ المحيطين فيك أن اليوم مزاياك بالارادة وحسن التصرف وتفرح بالمعطيات، ولحسن الحظ اليوم تعثر على دعم من المقربين وارتياح مع من تحبهم وتعمل لقاء وتلبي دعوة وتمارس سحر حتى تعيش مناخ من التفاهم ومن اللازم أن تضع اعتبار بما تفعله اليوم هو يؤثر على حياتك لذلك اليوم أصدقائك يتعاونون معك، نشيط مولود الميزان.

العقرب: ابتداءً من اليوم تتعرض لبعض المفاجئات المباغتة، مشاكل قديمة تعود للظهور، نهارك متعب على صعيد العمل ويمكن أن تشعر ببعض العرقلة، إذاً تحّفظ وابتعد عن التحديات وتجنب أي مشكلة مع مسؤول أو مدير أو مشرف عليك اليوم، كن دبلوماسي، هذا اليوم يوجد فرص للعمل إذا كنت تبحث عن فرصة عمل أو تعامل مع غرباء مولود العقرب.

القوس: اليوم ايجابية الاجواء بالاجمال، خفف ضغط، اليوم جميل للتنقلات والاتصالات، يحمل لك نهار مصالحة يشجعك أن تقوم بعملية او بمبادرة ايجابية، يمكن أن تنقلب الأوضاع وتتساوى الأمور تلقائياً، يوجد تراجع من الصباح، يمكن أن تبدأ بمشروعك، يوم واعد جداً على صعيد الدراسة أو أوراق أو معاملات، استقبال زوّار أو توديع زوّار، تتكلم من مسافات بعيدة، اتصالات تتكلم في أمور غيبية أو معتقدات مولود القوس.

الجدي: اليوم فترة ممتازة لتغيير وتناقش شأن مالي بشأن مشترك، تنقل اليوم، فترة فيها خبر تستخلص من بعض التعقيدات والتراجع النفسي، اليوم تبذل جهود مضاعفة في مسألة استقصاء بعض المعلومات التي تزيد أي التباس يمكن تفكر بسفر، نهار يحمل تفاؤل، نهار فيه أمور مالية وادارية وضرائب وفواتير واستحقاقات، وللبعض مرافقة مريض أو شيء صحي يظهر عند الجدي اليوم.

الدلو: من الصباح تعيش تناقض، تشعر بشيء من الاضطراب، يمدحك البعض، تسمع كلام غير جميل والبعض لا تعرف كيف تتصرف اليوم، نصيحة أنت تحتاج لشريك عاطفي بالقرب منك ويخفف من هوادسك ويطمأن قلبك ولا تنسى أعمال كبيرز في انتظارك، لذلك لا تعيش تناقض أو حالة شكوك مع الشريك، عليك أن تعمل عقود اليوم، و افتح عيونك لتعمل جسر تواصل مع الآخرين لأنه نهار للشراكة مولود الدلو.

الحوت: خفّت وتيرة الضغط، لا تجاذف اليوم، تجنب المواجهات مع الآخرين، كن متكتم، جرّب اليوم أن تنجز أعمالك باقناع الآخرين بمخططك، يمكن أن تصادف تأييد وقبول، لا تؤجل مهمة تحرص عليها إلى بعد بل على العكس جرّب أن تعمل بجد حتى تبلغ أهدافك، بمعنى اليوم خذ قسط من الراحة بين الفترة والاخرى، مضغوظ، يوجد ضغط أعمال مولود الحوت.