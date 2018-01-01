كرواتيا تتألق وتتصدر مجموعتها بفوزها على نيجيريا 2-0

جهينة نيوز

حقق منتخب كرواتيا فوزاً مستحقاً على نيجيريا بثنائية دون رد، مساء السبت، في ملعب "كالينينجراد" في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

سجل ثنائية منتخب كرواتيا اللاعب النيجيري أوجينكارو إيتوبو في مرماه في الدقيقة 32 ولوكا مودريتش في الدقيقة 71 من ضربة جزاء.

احتل منتخب كرواتيا بهذا الفوز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما ظل نسور نيجيريا في المركز الأخير بلا نقاط.

اتسمت المباراة بتفوق واضح للجانب الكرواتي سواء على مستوى السيطرة والاستحواذ أو الفاعلية على المرمى، وفشلت المحاولات النيجيرية الفردية في إحداث خطورة.

سيطر منتخب كرواتيا على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى ولكن أداء نيجيريا الدفاعي أغلق المساحات في وجه رفاق لوكا مودريتش للاختراق رغم السيطرة والاستحواذ، حيث أبعد الدفاع النيجيري كرة عرضية من فرساليكو يميناً، ثم احتسب الحكم خطأ ضد مهاجم كرواتيا ريبيتش.

ونال راكيتيتش البطاقة الصفراء للخشونة ضد فيكتور موسيس، وسدد كراماريتش كرة قوية بجوار القائم.

وفي الدقيقة 32، سجل منتخب كرواتيا هدف التقدم من كرة عرضية حولها ماريو ماندزوكيتش برأسه لتصطدم باللاعب النيجيري أوجينكارو إيتوبو وتعلن تقدم الكروات.

وأهدر منتخب نيجيريا فرصة سريعة من إيجالو ورد المنتخب الكرواتي بانطلاقة سريعة من جانب ماندزوكيتش ولكن الدفاع النيجيري أنقذ الموقف، وأرسل راكيتيتش كرة عرضية حولها كراماريتش برأسه فوق العارضة.

ووجه فرساليكو تسديدة قوية ولكنها مرت أعلى العارضة، قبل أن يرد عليه موسيس بتسديدة تصطدم في أقدام المدافعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم كرواتي.

بدأ منتخب نيجيريا الشوط الثاني بضغط هجومي وأهدر أكثر من كرة كان أبرزها عن طريق ضربة رأس من ليون بالوجن ثم تسديدة من موسيس.

وأرسل موسيس كرة عرضية أمسكها الحارس، وأشرك منتخب كرواتيا في الدقيقة 60 اللاعب مارسيلو بروزوفيتش على حساب أندريا كراماريتش ودفع منتخب نيجيريا باللاعب أحمد موسى، بدلاً من أليكس إيوبي الذي لم يقدم شيئاً يذكر.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح منتخب كرواتيا من خطأ ضد ويليام ترووست إيكونج في منطقة الجزاء، ليسجل لوكا مودريتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 71.

وأشرك منتخب نيجيريا اللاعب كيليتشي إيهانتشو على حسابب إيجالو وأطلق كيليتشي مهاجم نيجيريا تسديدة بجوار القائم، وشارك ماتيو كوفاسيتش في صفوف كرواتيا على حساب آنتي ريبتش لتأمين وسط الملعب.

وحدثت التحامات بدنية بين لاعبي المنتخبين، وأشرك منتخب كرواتيا اللاعب ماركو بياتسا على حساب ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 85.. وسنحت محاولة نيجيرية أهدرها موسيس بتسديدة في المدافعين وأشرك منتخب نيجيريا آخر تغيير بنزول اللاعب سيمي على حساب أوبي ميكيل في الدقيقة 88.

ونال بروزوفيتش البطاقة الصفراء للخشونة، وحاول موسيس من الجبهة اليمنى ولكن بلا خطورة وأهدر كوفاسيتش انفراداً بالمرمى لينتهي اللقاء بفوز كرواتيا.