ماكرون يعرب عن أمله بتعزيز الحوار مع تركيا

جهينة نيوز

أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن امله في "تعزيز الحوار بشكل أكبر مع تركيا وخصوصا حول سوريا"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، بحسب بيان لمكتبه.

وجاء في البيان ان ماكرون "ذكر بالتزامه الحوار السياسي والروابط التاريخية بين فرنسا وتركيا".

واضاف ان ماكرون "شدد على ضرورة مواصلة التعاون الوثيق على صعيد مكافحة الارهاب والازمات الاقليمية وقضايا الهجرة والدور المهم الذي تلعبه تركيا لاستقبال اللاجئين السوريين".

وختم البيان ان "رئيس الجمهورية يأمل بان يتم تعزيز الحوار مع تركيا بشكل أكبر خصوصا حول سوريا من اجل التوصل الى الاستقرار وحماية المدنيين وتأمين الشروط اللازمة من أجل عملية سياسية ذات مصداقية".