الدنمارك تتجاوز البيرو بصعوبة

جهينة نيوز

حقق منتخب الدنمارك، فوزًا صعبًا على نظيره البيروفي، بهدف دون رد، في إطار منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

أحرز يوسف بولسين، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، جمع منتخب الدنمارك، 3 نقاط ثمينة، ليتساوى مع فرنسا، التي تغلبت 2-1 على أستراليا.

واعتمد المنتخب الدنماركي، على طريقة لعب 4-3-3، بينما دخل منتخب بيرو، المباراة بخطة 4-2-3-1، وشهدت المباراة، سرعة كبيرة وحماس متبادل بين اللاعبين.

وظهرت أولى الفرص في الدقيقة الثامنة، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، عن طريق فيكتور يوتون، ليتصدى لها، الحارس كاسبر شمايكل.

وفي الدقيقة 12، هدد كاريو، مرمى الدنمارك، بعد مروره من الجهة اليمنى ودخوله إلى حدود منطقة الجزاء، ثم أطلق تسديدة قوية، أبعدها شمايكل ببراعة.

وكاد فارفان أن يتقدم لبيرو في الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من كاريو، وتسديدة قوية من اللاعب، إلا أنها اصطدمت بسيمون كيار، لتخرج إلى ركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 35، تعرض كفيست، لاعب الدنمارك لإصابة قوية، خرج على إثرها من المباراة، وحل لاسي شوني بدلاً منه.

وحاول البديل شوني، مباغتة جاليسي، حارس بيرو، بتسديدة قوية من خارج المنطقة، في الدقيقة 38، إلا أن الحارس، نجح في التصدي لها على مرتين.

وشهدت الدقيقة 42، حالة من الجدل، بعد عدم احتساب باكاري جاساما، حكم اللقاء لركلة جزاء لكويفا، لاعب بيرو، عقب عرقلته داخل المنطقة، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو، ويقرر احتساب ركلة جزاء.

وأهدر كريستيان كويفا، ركلة الجزاء التي منحت لمنتخب بلاده، بعد تسديدة قوية علت العارضة، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 56، جاءت أخطر فرص اللقاء، بعدما مر كويفا، لاعب بيرو، بمهارة رائعة من مدافع الدنمارك، ليمرر الكرة على حدود منطقة الجزاء، إلا أن كاريو، فشل في السيطرة عليها.

وباغت المنتخب الدنماركي، خصمه، بهدف في الدقيقة 59، على عكس سير اللقاء، بعد هجمة مرتدة وتمريرة سحرية من كريستيان إيريكسن إلى بولسين، الذي انفرد بالمرمى، وأسكن الكرة، داخل الشباك.

وحاول لاعبو بيرو، الرد السريع على هدف الدنمارك، ففي الدقيقة 60، توغل فلوريس إلى داخل المنطقة وسدد الكرة، إلا أن شمايكل تألق وأبعدها عن مرماه.

وفي الدقيقة 62، شهدت نزول باولو جيريرو، العائد من عقوبة الإيقاف التي وقعت ضده وألغتها المحكمة الاتحادية بسويسرا، بدلاً من فلوريس.

وكاد ألبرتو رودريجيز، قائد بيرو، من تعديل النتيجة في الدقيقة 69، بعد رأسية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.

وسيطر المنتخب البيروفي، على أحداث المباراة بصورة شبه كاملة، وكان هو الأخطر في معظم دقائق اللقاء، إلا أن لاعبي الفريق، فشلوا في استغلال الفرص العديدة التي وصلت لهم.

واستمر الطوفان البيروفي على مرمى شمايكل، وفي الدقيقة 79، لعب جيريرو، كرة رائعة بكعب القدم، مرت بجوار القائم الأيسر.

وتعملق شمايكل، في الدقيقة 83، وأنقذ مرماه ببراعة، بعد تسديدة من فارفان، نجح الحارس العملاق من التصدي لها بقدمه.

وكاد إيريكسن أن يضاعف النتيجة بالدقيقة 86، إلا أن جاليسي أبعدها وتصدى لها.