وكيل هيئة الطيران المدني ومدير مطار الحديدة ينفيان سيطرة قوات العدوان على المطار

جهينة نيوز

نفى وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المساعد لقطاع المطارات محمد الشريف، صحة دخول مجاميع الغزاة والمرتزقة مطار الحديدة الدولي.

وقال " إن الصور التي تم تداولها في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن مطار الحديدة تم أخذها بتاريخ 24 أكتوبر 2016 عندما تم رفع تقرير للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والأمم المتحدة لتوضيح الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها العدوان لاتفاقية شيكاغو والملاحق التابعة لها والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تجرم كلها الاعتداء على المنشآت المدنية للمطارات".

وأوضح الشريف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السور الذي تظهره قنوات العدوان على أنه سور المطار غير صحيح فالسور هو لأرضية تابعة لأحد أعضاء مجلس النواب تقع جوار دوار الدريهمي.

إلى ذلك كذب مدير عام مطار الحديدة أحمد طارش ما تناقلته بعض القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للعدوان، حول سيطرة قوى العدوان على مطار الحديدة.

وبين طارش أن مطار الحديدة مدمر وخارج عن الجاهزية منذ بداية العدوان بسبب ما تعرض له من قصف جوي طال جميع مرافقه وتجهيزاته بالرغم من أنه منشأة مدنية .. مؤكدا أن الأخبار التي تروج لها وسائل إعلام العدوان عارية عن الصحة.

المصدر: الإعلام الحربي