حارس المنتخب السعودي يثير دهشة العالم ؟!

جهينة نيوز

لفت " كرش " حارس مرمى المنتخب السعودي ، عبد الله معروف، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر شكله بعيدا عن رشاقة الحراس المعروفة في مباراة الفريق الأخضر أمام روسيا و التي انتهت بخسارة تاريخبة خمسة أهداف دون رد .

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن طول المعروف هو 1.78 متر، ويبلغ وزنه 98 كليوغراما، ما يجعله بعيدا عن الوزن الرياضي ب26 كيلوغرام تقريبا. وحمل العديد من المختصين مسؤولية الخسارة للحارس السعودي الذي بدا بعيدا عن المستوى المطلوب، وكذلك تعامله السيء مع الكرات العالية والعرضيات بسبب وزنه الزائد وعدم قدرته على الارتقاء.

وأضاف محللون أن عبد الله انخفض مستواه كثيرا بعد زواجه من امراة ثرية من مدينة الرياض، مستغربين جلوس الحارس محمد العويس في الدكة والذي يبدو أن أكثر جاهزية