تعرف على جدول المباريات المفتوحة مجانا في المونديال

جهينة نيوز

أعلنت إدارة شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عن جدول المباريات التي ستبثها على القناة المفتوحة مجانا، خلال فعاليات بطولة كأس العالم لعام 2018 المقامة في روسيا.

وجاءت المباريات كالتالي:

السبت 16/6- الأرجنتين مع إيسلندا

الأحد 17/6- ألمانيا مع المكسيك

الاثنين 18/6- تونس مع إنجلتر

الثلاثاء 19/6- روسيا مع مصر

الأربعاء 20/6- المغرب مع البرتغال، وأوروغواي مع السعودية.

السبت 23/6- بلجيكا مع تونس

الأحد 24/6- اليابان مع السنغال

الاثنين 25/6- السعودية مع مصر، وإسبانيا مع المغرب

الخميس 28/6- بنما مع تونس

كما ستبث على القناة المفتوحة مباراتان من دور الـ16 لمونديال روسيا، بالإضافة إلى ثلاثة مباريات من ربع النهائي، ومباراتان في نصف النهائي والمباراة النهائية.

يذكر أن الشبكة القطرية اتفقت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ببث 22 مباراة على القناة المفتوحة مجانا.

المصدر: ا ف ب